'Minha casa continua com 2,5 metros de água', diz prefeito de São Leopoldo

Eu nunca vivi isso, eu moro há 40 anos ali. Tragédia como essa a gente não tinha visto ainda.

Ary Vanazzi, prefeito de São Leopoldo

19.mai.2024 - Bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo (RS), está debaixo d'água após enchente Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Ele classifica a atual situação da cidade como "ainda bastante dramática": "Nós começamos a tirar água na quinta-feira (16). Com as bombas e com a água passando por declividade, nós devemos, até sexta-feira (24), ter uma situação bem melhor", avalia.

A sede da prefeitura, que fica à beira do rio dos Sinos, teve todo o primeiro andar inundado. A água foi retirada, com auxílio das bombas, na sexta-feira (17). Agora, o prédio está em fase de limpeza. A previsão é de que o edifício volte a ser utilizado ainda nesta semana.

A perda, no entanto, ainda é indecifrável. "Documentação, principalmente os protocolos que nós tínhamos. Afetou a área da Receita, que era no primeiro piso. Perdemos, talvez, 300 computadores. Agora nós vamos demorar pra repor a área financeira", diz.

Bairros pobres sem assistência

A reportagem relatou ao prefeito o que viu e ouviu durante um dia inteiro que permaneceu nos bairros Rio dos Sinos e Vila Progresso, dois dos mais pobres do município. Os moradores dizem que foram esquecidos pelos governos federal, estadual e municipal, seja no momento do resgate, seja no segundo momento, que é o atual, de levar mantimentos.