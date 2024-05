"Foi horrível anunciar a morte de Ayrton Senna" - Trinta anos após a morte de Ayrton Senna, ex-correspondente internacional Raul Moreira, o primeiro a noticiar a fatalidade, relembra dia do acidente e momentos com o piloto brasileiro.O dia 1º de maio de 1994 parecia ser um domingo de recomeço para Ayrton Senna. Depois de rodar no GP do Brasil, quando estava à caça da Benetton do alemão Michael Schumacher, Senna abandonou logo no início o GP do Pacífico, em Aida, no Japão, após sua Williams ser tocada na largada pela McLaren de Mika Hakkinen e pela Ferrari de Nicola Larini.

No GP de San Marino, em Ímola, na Itália, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, Senna fez novamente a pole e buscava a recuperação no campeonato em que ainda era favoritíssimo ao título. A Williams, sua nova equipe, havia dominado a F-1 nas duas temporadas anteriores. Em 1994, o regulamento baniu a eletrônica da categoria, grande trunfo da equipe que agora buscava um novo acerto para seus carros.

"O carro da Williams era difícil de guiar. Mas a projeção de resultados era boa, tanto que Damon Hill quase foi campeão. Nessa lógica, considerando que Senna era muito mais rápido do que Hill, é de se considerar que Senna ganharia o campeonato de 1994", diz o ex-correspondente internacional Raul Moreira.