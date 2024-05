Berlim quer doar mansão de ministro da propaganda nazista

A propriedade, cujo tamanho equivale a mais ou menos um aeroporto e meio de Guarulhos, fica no município de Wandlitz, no estado de Brandemburgo. Assim como o governo federal, porém, nenhum deles está interessado no "presente tão generoso", disse Evers.

A história da Villa Goebbels

Goebbels recebeu o terreno como presente em 1936 e mandou construir a mansão em 1939, bancada com recursos da Universum Film AG, ou UFA, o estúdio cinematográfico mais importante da Alemanha na primeira metade do século 20.

A luxuosa propriedade onde ele viveu com mulher e seis filhos tinha uma sala de cinema privada e amplos quartos com vista para o lago. Ali, Goebbels recebia estrelas do mundo do cinema, personalidades e amantes.

Com a derrocada alemã na Segunda Guerra Mundial e a intensificação dos bombardeios aliados em Berlim, o imóvel ganhou um bunker subterrâneo, de onde Goebbels passou a despachar. No final do conflito, ele regressou a Berlim, onde se suicidou junto com a família, dentro do bunker de Hitler, pouco antes de o local ser tomado por tropas soviéticas.

Após o fim da guerra, com a derrota da Alemanha, o local foi transformado em hospital militar pelos aliados. Depois, no início da década de 1950, as autoridades da antiga Alemanha Oriental ergueram no mesmo terreno um conjunto de imóveis em estilo stalinista para abrigar um centro de formação da juventude do partido comunista. A "Villa Goebbels", que ficava no centro desta universidade comunista, virou creche e supermercado para os estudantes.