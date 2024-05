Dinossauros não eram mais inteligentes que macacos, mostra estudo

Participaram do novo trabalho pesquisadores das universidades britânicas de Bristol e Southampton, de Heinrich Heine (Alemanha), de Alberta e do Royal Ontario Museum - ambos no Canadá - e do Instituto- Catalão de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). As conclusões da pesquisa foram divulgadas na revista científica The Anatomical Record.

No estudo anterior, publicado no ano passado, os investigadores sustentaram que o elevado número de neurônios estava diretamente relacionado com a inteligência dos dinossauros. Eles também citaram a transmissão cultural de conhecimento ou a utilização de ferramentas como exemplos de características cognitivas que a espécie poderia ter apresentado.

Nova contagem de neurônios

No entanto, os pesquisadores examinaram de perto as técnicas usadas para estimar o tamanho do cérebro dos dinossauros e o número de neurônios e concluíram que suas deduções não eram confiáveis.

Ao longo das últimas décadas, paleontólogos e biólogos examinaram o tamanho e a anatomia dos cérebros dos dinossauros e usaram esses dados para inferir qual era seu comportamento e estilo de vida.

A equipe de pesquisa deduziu que o tamanho do cérebro, especialmente a parte anterior, havia sido superestimado em estudos anteriores e, portanto, também a contagem de neurônios, e concluiu que as estimativas do número de neurônios não são um indicador confiável da inteligência desses animais.