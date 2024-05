Multidão comparece ao funeral do presidente iraniano em Teerã

O aiatolá liderou a cerimônia na Universidade de Teerã, que também teve as presenças dos principais líderes do clero xiita e de membros do governo, incluindo Mohammad Mokhber, designado como presidente interino até as próximas eleições, marcadas para 28 de junho.

Também compareceram os comandantes do Exército e da Guarda Revolucionária, assim como o líder do gabinete político do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, e o número dois do Hezbollah libanês, Naim Qassem.

"Estamos convencidos de que a República Islâmica do Irã continuará apoiando o povo palestino", declarou Haniyeh, em um breve discurso, em meio aos gritos da multidão de "morte a Israel".

Os movimentos, integrantes do chamado eixo de resistência contra Israel, são apoiados pelo Irã no contexto da guerra em Gaza entre Israel e Hamas.

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas principais avenidas de Teerã, que decretou feriado nesta quarta-feira. Os moradores receberam mensagens nos telefones celulares que incentivavam o comparecimento ao funeral.

Muitas pessoas exibiam cartazes com imagens do presidente e bandeiras do Irã.