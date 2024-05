O Brasil na imprensa europeia (09/05)

Embora o número de mortes não seja comparável, o grave desastre climático é comparado ao de 2005 em Nova Orleans, onde mais de 1.800 pessoas morreram após o furacão Katrina. A comparação se aplica especialmente à preparação inadequada das autoridades para um desastre dessa magnitude e à falta de coordenação nos esforços de ajuda.

Neue Zürcher Zeitung - Enchentes devastadoras no Brasil (07/05)

1,6 milhão de pessoas lotaram a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado. A estrela pop Madonna fez um show gratuito no local como encerramento de sua turnê mundial The Celebration Tour. Enquanto os visitantes festejavam intensamente, as pessoas mais ao sul, no estado do Rio Grande do Sul, lutavam contra torrentes de água. Há uma semana vem chovendo muito, causando inundações e deslizamentos de terra. Casas e pontes foram danificadas e várias estradas ficaram intransitáveis. (...)

As pessoas não estão lutando apenas contra as torrentes de água, mas também contra as notícias falsas. Um artigo no portal Gauchazh relata que se gasta mais tempo desmentindo notícias falsas do que fornecendo novas informações. Uma das notícias falsas menciona milhares de cadáveres boiando na pequena cidade de Canoas. O prefeito Jairo Jorge negou o fato e confirmou apenas duas mortes. Criminosos também tentaram lucrar usando um cartão do governo estadual e um número de telefone diferente para desviar doações. Criminosos também tentaram roubar barcos e motocicletas de voluntários em Canoas.

Süddeutsche Zeitung - "Cenas de uma guerra" (07/05)

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, falou de "cenas de uma guerra" quando lhe pediram para descrever a situação em seu estado no domingo. Esse estado está localizado no extremo sul do Brasil, bem na fronteira com o Uruguai: prados verdes, colinas amenas, pastagens exuberantes, pelo menos é assim que costuma ser. Mas agora o Rio Grande do Sul está em grande parte debaixo d'água. Torrentes de água de cor marrom-avermelhada submergiram ruas e vilarejos inteiros e transformaram campos em lagos.