Entenda a crise no território francês da Nova Caledônia

Quando a Nova Caledônia se tornou francesa?

A Nova Caledônia está localizada no sudoeste do Oceano Pacífico, a cerca de 1.300 quilômetros da costa da Austrália. O território compreende a ilha principal da Nova Caledônia e várias ilhas menores.

O explorador britânico James Cook foi o primeiro europeu a pisar no local em 1774, mais de 2 mil anos após o início do povoamento do arquipélago. O cenário montanhoso da parte nordeste da ilha principal lembrou a Cook sua terra natal, a Escócia – Caledônia em latim –, e foi assim que a ilha ganhou o nome que ostenta até hoje.

À época, viviam na ilha cerca de 60 mil membros do povo originário Kanak, maior etnia do arquipélago. Com a chegada dos europeus, muitos deles acabaram sendo forçados a viver em reservas.

Nas décadas seguintes, marinheiros e missionários cristãos do Reino Unido e da França chegaram e se estabeleceram na Nova Caledônia.

Em 1853, sob o comando de Napoleão 3º, a França tomou posse formal da ilha, que no início foi usada principalmente como colônia penal. Depois que o níquel foi descoberto, a mineração passou a ser levada a sério, com o setor logo se expandindo para incluir também a extração de cobre.