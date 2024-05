Rússia ordena apreensão de ativos do maior banco da Alemanha - Tribunal russo determina que mais de 200 milhões de euros em ativos do Deutsche Bank no país sejam confiscados. Decisão vem após banco retirar garantias para construção de usina que seria operada por empresa russa.Um tribunal de São Petersburgo ordenou que os ativos de vários bancos na Rússia sejam confiscados, incluindo os do Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha. A decisão foi revelada por documentos datados de 16 de maio divulgados neste sábado (18/05).

A determinação faz parte de uma ação judicial movida por uma empresa de energia russa, a RusKhimAlians, em resposta à decisão do Deutsche Bank de retirar suas garantias para a construção de uma usina de processamento de gás que seria operada pela companhia.

O contrato para a construção dessa usina havia sido assinado com a empresa industrial Linde e a construtora turca Renaissance Heavy Industries. O Deutsche Bank, por sua vez, era um dos credores garantidores para a construção.