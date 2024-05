De olho no Parlamento Europeu, ultradireita faz comício com líderes internacionais

Ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares ameaçou a tomada de "medidas apropriadas" para defesa da "soberania e dignidade" da Espanha caso Milei não faça um "pedido público de desculpas".

Albares realçou que Milei "foi recebido na capital de Espanha de boa-fé" e tratado "com todo o respeito e deferência devida", tendo sido colocado à disposição do Presidente da Argentina "os recursos públicos do Estado espanhol necessários" para a sua estadia, e que as palavras dele "ultrapassam qualquer tipo de diferença política e ideológica".

Milei chegou a Madrid na sexta-feira e regressou no domingo à Argentina, depois de participar do evento do Vox. Foi a primeira viagem do mandatário argentino à Espanha. Milei, contudo, quebrou o protocolo ao recursar encontros com autoridades espanholas.

