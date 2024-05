Colômbia abrirá embaixada em território palestino - Após romper relações com Israel, presidente colombiano ordena criação de embaixada na Cisjordânia. Anúncio é feito no dia em que Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram que reconhecerão Palestina como Estado independente.O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou a instalação de uma embaixada da Colômbia em Ramallah, capital administrativa palestina, na Cisjordânia, depois de romper relações diplomáticas com Israel no dia 2 de maio.

"O presidente Petro deu a instrução de instalar a embaixada colombiana em Ramallah. Esse é o próximo passo que vamos dar", disse nesta quarta-feira (22/05) o ministro das Relações Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo.

Ele não especificou se a nova embaixada funcionaria paralelamente à embaixada em Israel, localizada em Tel Aviv e que está fechada devido ao rompimento das relações.