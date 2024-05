A "cultura da memória" alemã para além do Holocausto - Berlim quer expandir o modo de lidar com a história para incluir o passado colonialista do país. A ideia foi recebida com críticas: teme-se que os crimes genocidas do nazismo passem a ser relativizados.Há décadas a Erinnerungskultur, a cultura da memória alemã, é tida como padrão ouro para o modo como uma nação deve lidar com os crimes de seu passado e honrar as vítimas de tirania. No caso da Alemanha, isso tem se aplicado, em princípio, às atrocidades do regime nazista (1933-1945), com a perseguição de inimigos políticos e minorias, redundando no horror do Holocausto.

No entanto, vem crescendo a pressão para integrar a essa cultura tão venerada o passado colonialista alemão. Quando o governo de centro-esquerda de Olaf Scholz assumiu, em 2021, o acordo de coalizão previa uma reforma para incluir a época colonial e as histórias dos que imigraram para o país.

Em fevereiro de 2024, o escritório da ministra da Cultura e Mídia, Claudia Roth, publicou uma lista de 43 páginas com sugestões de reforma, abarcando cinco áreas: história do nacional-socialismo, a extinta República Democrática Alemã (RDA, sob regime comunista de 1949 a 1990), passado colonialista, democracia e imigração.