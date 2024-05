A Europa consegue assegurar seus próprios minerais críticos?

Stefan Scherer, CEO da AMG Lithium, disse à DW que a empresa conseguirá eliminar os intermediários chineses de sua cadeia de suprimentos de lítio até 2028, contribuindo para a ambiciosa meta da UE de se tornar autossuficiente em relação às chamadas matérias-primas críticas. Essas incluem lítio, fósforo e bauxita, assim como os chamados minerais de terras raras, como o nióbio, entre outros 34 elementos.

Estratégia para combater domínio chinês

Nesta quinta-feira (23/05), entrou em vigor a primeira estratégia abrangente de minerais da UE. Chamada de Lei de Matérias-Primas Críticas (CRMA, na sigla em inglês), a regulamentação estabelece referências claras para as capacidades domésticas ao longo da cadeia de suprimento de matérias-primas estratégicas. O objetivo também é diversificar o fornecimento da UE até 2030.

Do consumo anual da UE, pelo menos 10% devem ser extraídos internamente de dentro do bloco. Pelo menos 40% das capacidades de processamento e 15% das capacidades de reciclagem devem estar localizadas na UE. No geral, "não mais do que 65% de cada matéria-prima estratégica em qualquer estágio relevante de processamento deve ser proveniente de um único país terceiro".

"Para competir geopoliticamente com outros grandes players, como a China e os EUA, é muito importante que o regulamento [CRMA] permita coordenar as necessidades e demandas de diferentes Estados-membros", disse à DW Melanie Müller, associada sênior do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP).

Atualmente, toda a demanda da UE por ímãs de terras raras, por exemplo, está sendo atendida por exportadores chineses. A China domina os mercados globais de metais por meio da própria mineração, mas principalmente pelo controle do processamento e do refino de matérias-primas.