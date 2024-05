Qual o papel da escola na formação cidadã?

Meu ponto de partida é: o povo brasileiro mostrou o quanto é poderoso e exitoso quando foca em algo. Mostrou o quanto é capaz de, dentro do possível, esquecer religião, política, diferenças e simplesmente focar na benevolência, na empatia, na solidariedade e na responsabilidade social.

Me chamem de pessimista, mas temo que, depois que a poeira baixar, voltemos para o mesmo modo de agir anterior, em que o egoísmo maquiado de correria impera e não deixa qualquer espaço para que a solidariedade e a empatia aflorem.

Não podemos permitir isso. É uma pena que tenha sido necessária uma catástrofe para mostrar que somos capazes de agir diferente. Entendo que as pessoas, no dia a dia, não sejam necessariamente do mal ou propositalmente egoístas.

Para sobreviver com certa dose de saúde mental, nos moldamos a não nos preocupar mais com os mendigos quando nos pedem algo na rua, a não pensar muito sobre aqueles que passam fome e sofrem violência. E, sejamos honestos, ao receber um pedido de ajuda nós instintivamente buscamos razões para não ajudar. Para não nos sentirmos mal com isso, temos como hipóteses que outros irão ajudar ou simplesmente nos convencemos de que não há nada que possamos fazer.

Não é verdade. E o caso atual mostra isso de forma muito clara. Somos capazes de muito mais do que imaginamos. Não podemos nos permitir nos engajarmos apenas quando algo explode e chega no nível da situação atual no RS ou quando alguma pauta ou caso viraliza nas redes sociais.

E as pautas que não viralizam? E as problemáticas que, embora importantes, ainda não chegaram ao nível da do estado sulista? Quem pensará nelas? Não merecem mobilização?