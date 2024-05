China diz que cercou Taiwan para testar "tomada de poder" - Manobras militares chinesas em torno da ilha entram no segundo dia. Segundo regime de Pequim, militares querem testar capacidade de "controlar territórios chave" de Taiwan. UE e ONU pedem contenção.O regime chinês afirmou nesta sexta-feira (24/05) que as manobras militares em curso no entorno de Taiwan têm como objetivo testar a capacidade para "tomar o poder" na ilha.

Segundo os chineses, os exercícios militares, que começaram na manhã de quinta-feira, visam testar a "capacidade de tomar o poder e realizar ataques conjuntos, bem como controlar territórios chave", disse o porta-voz do Exército chinês, Li Xi.

Os exercícios chineses tiveram início três dias após Lai Ching-te, conhecido como Wiliam Lai, tomar posse como novo presidente de Taiwan. A China reivindica Taiwan como parte do seu território e vem rotulando Lai como "um separatista perigoso".