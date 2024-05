Como a barata-alemã conquistou o planeta

Contudo, até o início do século 18 o habitat principal da barata-germânica ainda se restringia à Ásia. Isso só mudou na segunda metade, ou seja, na época em que von Linné descreveu o inseto.

Nas regiões mais quentes do Brasil, ela compete nas casas com a temida barata-americana (Periplaneta americana): medindo até cinco centímetros, essa espécie é dotada de asas, sendo também chamada barata-voadora. O nome alternativo barata-de-esgoto acrescenta mais uma camada de asco à reputação da espécie.

Flexibilidade genética a serviço da sobrevivência

A campanha triunfal da Blattella germanica se acelerou com o advento do comércio mundial de longa distância, com suas vias de transporte cada vez mais eficientes e, portanto, mais rápidas, registra a equipe de Qian Tang na revista científica PNAS, da Academia Nacional de Ciências dos EUA.

Lá pelo fim do século 19 e início do 20, ela havia conquistado o resto do mundo: apesar de sensível ao frio, as casas com calefação e tubulações lhe garantiam condições de vida ideais.

"A ascensão da civilização humana desencadeou a evolução e disseminação de espécies adaptadas aos ambientes urbanos", confirma o estudo de Cingapura. A única coisa que os animais de sangue frio não suportam é secura: nas residências modernas, sem cantos úmidos, elas logo morrem de sede.