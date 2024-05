Jovens, ricos e racistas: vídeo gera indignação na Alemanha - Imagens que mostram alemães entoando slogans xenófobos e parodiando Hitler em discoteca chocam opinião pública. "Repugnante", diz o chanceler Olaf Scholz. Polícia investiga caso.O vídeo que sacudiu e gerou fortes reações no ambiente político alemão tem apenas 15 segundos de duração. A imagem mostra jovens no terraço de uma casa noturna de alto padrão na ilha de Sylt, no Mar do Norte, no que parece ser um fim de tarde quente de verão, com o brilho do pôr-do-sol ao fundo.

Os jovens vestem roupas de marcas caras. Eles cantam e dançam aos gritos de "Alemanha para os alemães" – slogan da era nazista – e "fora, estrangeiros". Ao menos um deles parece fazer a saudação nazista, enquanto coloca dois dedos entre o lábio superior e o nariz, imitando o bigode de Adolf Hitler.

"Todos são bem-vindos aqui"