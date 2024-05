Trilhões para se armar: gastos com defesa explodem em países da Europa

Em 2024, os Estados Unidos alocaram US$ 886 bilhões para a defesa, um aumento de mais de 8% em dois anos. Pela primeira vez, os parceiros europeus da Otan devem atingir a meta estabelecida pela aliança militar de gastar o equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) com defesa —um tema que era fonte de tensão com ex-presidente dos EUA Donald Trump. Agora, os parceiros europeus orçaram um total de US$ 380 bilhões em defesa, anunciou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em fevereiro.

Polônia lidera gastos (em proporção ao PIB)

Enquanto a Alemanha ainda corre para superar o atraso em relação a outros membros da Otan —graças a um fundo especial de 100 bilhões de euros anunciado pelo chanceler federal Olaf Scholz para atualizar as Forças Armadas do país—, a Polônia deve gastar o equivalente a 4,2% do seu PIB em defesa este ano, o maior valor proporcional entre os membros da aliança militar. Outros países no flanco oriental da Otan também já ultrapassam ou em breve ultrapassarão a meta de 2%.

Como resultado, os governos estão enfrentando uma escolha cada vez mais difícil sobre como financiar esses novos planos de defesa. Muitas economias continuam enfraquecidas ou com as finanças apertadas por causa dos efeitos das tensões geopolíticas globais em andamento e da inflação persistente.

"Os compromissos de curto prazo com equipamentos militares para a Ucrânia devem ser financiados com dívidas adicionais. É assim que as guerras têm sido historicamente financiadas", avalia Gunther Wolff, membro do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas.