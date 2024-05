590 km/h: como é avião Super Hércules dos EUA que voou pelo Brasil?

Uma aeronave Super Hércules da Guarda Costeira dos Estados Unidos passou pelo Brasil nesta semana. O modelo é o HC-130J, fabricado pela Lockheed Martin. Ela é utilizada para transporte aéreo pesado e tem uma capacidade de patrulha marítima de longo alcance, servindo tanto para monitoramento, quanto para missões de resgate.

O avião pousou na segunda-feira (20) e decolou na manhã de hoje, confirmou o Aeroporto Internacional do Galeão. O UOL questionou a Embaixada dos EUA no Brasil sobre a presença do Super Hércules. O espaço será atualizado assim que houver resposta.

Twambém nesta segunda (20), um porta-aviões USS George Washington chegou ao Brasil. Segundo a Embaixada dos EUA no Brasil, a passagem do gigante por águas brasileiras faz parte do exercício Southern Seas 2024 das Forças Navais do Comando Sul dos EUA.