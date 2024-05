UE envia € 130 milhões a crises do clima e humanitária na AL - Termo recém-assinado reforça o enfrentamento e a prevenção de crises na região, com o envolvimento de organizações locais e da ONU. Venezuela, Haiti e Colômbia estão entre os principais destinatários.A União Europeia (UE) assinou com organizações regionais e governos da América Latina e do Caribe um memorando para reforçar o enfrentamento coordenado de crises climáticas e humanitárias na região e aumentar a resiliência a desastres naturais, como furacões, enchentes, secas e incêndios.

O termo foi assinado no dia 15 de maio, em uma cerimônia em Barbados, e envolve Mercosul, Secretaria Geral da Comunidade Andina, Agência Caribenha para a Gestão de Emergências em Casos de Desastre e Centro de Coordenação para a Prevenção de Desastres na América Central e na República Dominicana, além dos governos de Chile, México e Cuba.

A UE informou que destinará neste ano 130 milhões de euros (R$ 725 milhões) para o enfrentamento de crises humanitárias e climáticas na região, dos quais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) recém-aprovados para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que enfrentou neste mês a pior cheia de sua história.