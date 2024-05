Hamas planejava atentados terroristas na Alemanha - Alvos presumíveis eram embaixada israelense em Berlim e base militar americana no oeste do país, diz imprensa. Suspeito natural do Líbano também buscava depósitos para armas do Hamas destinadas a atentados na Europa.Segundo informações da imprensa da Alemanha, a organização islamista palestina Hamas planejava atentados no país. Os presumíveis alvos eram a embaixada de Israel em Berlim e uma base militar americana no estado de Renânia-Palatinado.

Citando fontes dos departamentos de segurança, o jornal Welt am Sonntag noticiou neste sábado (25/05) que, no telefone celular de um possível membro do Hamas detido em Berlim em dezembro, teriam sido encontrados mapas sugerindo que os locais em questão estavam sob vigilância.

A Procuradoria Geral Federal acusa o homem, natural do Líbano, de, pelo menos desde o segundo semestre de 2023, vir pesquisando um local na capital da Alemanha para depósito de armas do Hamas, a serem utilizadas em atentados na Europa.