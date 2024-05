Polônia ergue escudo protetor e caça espiões da Rússia

Ele informou que, no momento, 12 indivíduos estão em prisão cautelar, acusados de participação em atos de sabotagem a mando da Rússia. Além disso, os serviços secretos russos teriam provavelmente "algo a ver" com o incêndio do shopping center Marywilska 44, no norte de Varsóvia.

Em 12 de maio, o fogo destruiu cerca de 1.400 lojas: em poucas horas, milhares de comerciantes, sobretudo do Vietnã, perderam todas as suas posses. O fato de o incêndio ter começado simultaneamente em focos diferentes suscitou especulações exacerbadas. "Vamos investigar", prometeu Tusk.

Incidentes semelhantes têm se acumulado nas últimas semanas: um depósito de lixo, um prédio escolar durante um exame. A inesperada fuga do juiz polonês Tomasz Schmydt no início de maio para Belarus – de onde ele agora faz propaganda antipolonesa sob ordens do ditador Alexander Lukashenko – agravou ainda mais a insegurança nacional: quem sabe há muito o ambicioso juiz fosse um espião de serviços secretos estrangeiros, repassando material altamente sensível?

Tusk anuncia "Escudo Protetor Leste"

Diante dos perigos crescentes para a segurança nacional, Tusk decidiu partir para a contraofensiva: em meados de maio, apresentou um projeto de uma linha de defesa para os 600 quilômetros de fronteira com a Rússia e Belarus.

Assim, além dos obstáculos naturais como rios, lagos, pântanos e florestas, haverá as fortificações apelidadas pelo chefe de governo de "Escudo Protetor Leste", erigidas com barricadas antitanques e muito equipamento eletrônico, inclusive unidades de reconhecimento. Tusk espera que a União Europeia (UE) se disponha a assumir parte dos custos.