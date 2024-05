Justiça de Hong Kong condena 14 ativistas pró-democracia

Lawrence Lau, um dos ativistas declarados inocentes, pediu à população que continuasse a apoiar os restantes membros do grupo. "Espero que todos continuem a se preocupar com os nossos outros amigos neste caso", disse na saída do tribunal.

As autoridades de Hong Kong anunciaram mais tarde que iriam recorrer das duas sentenças de inocência.

A ativista Alexandra Wong, conhecida como "Grandma Wong", também tentou fazer um protesto antes de a polícia a levar para o outro lado da rua, para uma área cercada. "Libertem imediatamente os 47!", gritou, agitando uma bandeira britânica. "Apoiem a democracia, apoiem os 47!"

Reação internacional

A ministra do Exterior da Austália, Penny Wong, manifestou a sua preocupação com as condenações, acrescentando que iria levar ao "mais alto nível" a questão do destino de um cidadão australiano que está entre os condenados.

O Consulado Geral Britânico também manifestou a sua preocupação, afirmando, em declarações à AFP, que o caso demonstra "a erosão da oposição política significativa em Hong Kong".