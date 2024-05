Economia é o maior desafio do segundo mandato de Bukele

Em 2001, El Salvador substituiu a então moeda oficial colón pelo dólar americano. Vinte anos mais tarde, Bukele fez de El Salvadorr o primeiro país do mundo a aceitar bitcoin como moeda legal, com grande alarido. No entanto, segundo Álvarez, o impacto econômico real da medida foi nulo, mesmo agora que a criptomoeda volta a bater recordes.

"Em termos gerais, foi um fracasso", avalia Antulio Rosales, professor assistente na Universidade de York, em Toronto, no Canadá, que estudou a implementação do bitcoin em El Salvador. A adoção da criptomoeda contrasta com os objetivos do próprio governo ao anunciar a medida: bancarizar a população excluída, facilitar o envio de remessas, eliminando as comissões, e atrair o investimento estrangeiro em setores como o turismo e as novas tecnologias.

Em 2023, apenas 1 % dos 8,2 bilhões de dólares que chegaram sob a forma de remessas a El Salvador aconteceram por meio de uma das carteiras digitais, de acordo com dados do próprio Banco Central do país. Esta é, aliás, a principal fonte de financiamento do país. Em comparação, as exportações representaram 6,5 bilhões de dólares, e o investimento direto estrangeiro, 750 milhões.

"Os objetivos inicialmente definidos não foram atingidos. No entanto, o governo continua se orgulhando dessa política, o que nos faz pensar se não houve, de fato, outros objetivos que o governo tenha perseguido com ela", comenta Rosales.

As suas pesquisas sugerem que pode haver outros interesses relacionados com o enriquecimento de certos grupos políticos associados à carteira eletrônica para bitcoins do país, chamada Chivo. Ele também não exclui a hipótese de "um desejo pecuniário de enriquecimento pessoal". É difícil acreditar que um defensor tão entusiástico de bitcoin não tenha investido pessoalmente nessa moeda.

Opacidade e corrupção