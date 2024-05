Ucrânia poderá empregar armas alemãs contra território russo - Seguindo exemplo dos EUA, Berlim permite a ucranianos atacarem zonas de fronteira com armas que forneceu, para se defenderem. Até então, contraofensivas com equipamento ocidental eram tabu, por temor de uma escalada.A Alemanha deu à Ucrânia carta branca para usar as armas que forneceu na defesa da metrópole de Kharkiv contra a Rússia: agora, as Forças Armadas ucranianas poderão também utilizá-las contra o território do país agressor, para se defender de ataques. Até então vigoravam limitações estritas quanto ao emprego desses armamentos em contraofensivas, por temor de provocar unilateralmente uma escalada no conflito.

"Nas últimas semanas, a Rússia preparou, coordenou e realizou ofensivas, sobretudo contra a província de Kharkiv, a partir de suas regiões na fronteira imediata [com a Ucrânia]", explicou nesta sexta-feira (31/05) o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit. Após deliberar com seus aliados mais próximos, "chegamos conjuntamente à conclusão de que a Ucrânia tem o direito garantido pelo direito internacional de se defender contra esses ataques".

"Para tal, ela pode também empregar as armas fornecidas para esse fim, em consonância com suas obrigações legais internacionais, inclusive as fornecidas por nós." Embora o representante da Alemanha não tenha explicitado quais armas ficam liberadas, entram em questão o obuseiro PzH 2000 e o lançador múltiplo de foguetes Mars II, devido a seu alcance.