Agressão contra policiais federais bateu recorde na Alemanha

A maioria dos assaltos ocorreu no contexto de tarefas de rotina, como patrulhas, investigações criminais ou acompanhamento de deportações. Porém uma parcela significativa se deu durante operações em ferrovias, e outra, durante partidas de futebol.

O relatório revela, ainda, que 78% dos atacantes eram homens e, em quase metade dos casos, sob influência de álcool. Muitos já eram conhecidos pelo órgão de segurança, e quase um quarto, reincidentes.

O total de 2.979 agressões inclui os 145 policiais feridos durante a confrontação de janeiro de 2023 com ativistas do clima em Lützerath, no oeste do país, frisa a Polícia Federal.

O lugarejo estava prestes a ser engolido pela mina de carvão adjunta, o que desencadeou manifestações dos grupos Última Geração e Greve pelo Futuro (Fridays for Future). Estes ocuparam a área, e os choques eclodiram quando os policiais intervieram para expulsá-los. A sueca Greta Thunberg estava entre eles e foi detida.

av (EPD,DPA)