Biden "passa o bastão" a Kamala Harris na convenção democrata

Incitando a audiência para "derrotar Donald Trump e eleger Kamala e Tim" (Tim Walz escolhido com vice da chapa de Harris), Biden projetou medidas do futuro governo, desde restaurar o direito ao aborto a tornar o crédito fiscal infantil permanente e aumentar os impostos das grandes corporações.

Trump: mentiroso, criminoso, perdedor

Interrompido mais de uma vez por cantos de "We love Joe" e "Thank you Joe", Biden falou com grande vigor do ex-presidente que derrotou em 2020 e que é novamente candidato republicano: "Donald Trump diz que a América é uma nação fracassada", lembrou, mostrando indignação. "A mensagem que ele envia ao mundo é que estamos perdendo. Ele é que é o perdedor, está errado."

Biden acusou Trump de mentir sobre as estatísticas criminais dos Estados Unidos, contrapondo que o crime violento apresenta recordes mínimos dos últimos 50 anos. "O crime vai continuar diminuindo quando pusermos uma procuradora na presidência em vez de um criminoso condenado", investiu, em alusão aos numerosos processos a que o magnata nova-iorquino tem respondido.

O presidente democrata abordou também o fato de Trump ter provocado a falência de uma legislação bipartidária para reforçar a segurança na fronteira, assegurando que Harris, ao contrário dele, "não vai demonizar os imigrantes".

O chefe de Estado enfatizou ainda a resistência da Ucrânia, garantindo que sua eventual sucessora não dobrará o joelho perante o presidente russo,Vladimir Putin. Em referência aos milhares que protestavam nos arredores da convenção contra a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, ele mencionou sua proposta de cessar-fogo para o conflito, causador de uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza: "Os manifestantes lá fora têm razão: muita gente está morrendo – dos dois lados."