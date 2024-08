Estatal alemã "perdeu controle" sobre horários dos trens, diz jornal

Novos trechos de baixa velocidade continuam sendo acrescentados em escala sem precedentes, diz o funcionário da empresa. Isso ocorre para que os defeitos nos trilhos, nas pontes ou na parte elétrica não resultem em acidentes.

Atrasos em um cada três trens

Estatísticas divulgadas recentemente pela Deutsche Bahn relevam que os trens de longa distância foram mais pontuais em julho do que no péssimo mês de julho. Mesmo assim, a taxa de pontualidade ficou em apenas 62%, ou seja, mais de um em cada três trens de longa distância (os modelos ICE e IC) tiveram atrasos de ao menos seis minutos – limite a partir do qual os trens passam a ser classificados como atrasados.

Em junho, quando enchentes e fortes tempestades derrubaram os de vez os índices de pontualidade, a taxa de atrasos foi de 53%. Não entram nas estatísticas da empresa os trens que foram completamente cancelados – algo que vem acontecendo com frequência nos trens da Deutsche Bahn.

A Deutsche Bahn passou a colocar cada vez mais trens de reserva para quando os trens regulares sofrerem atrasos tão longos que resultariam no cancelamento da jornada seguinte. O problema é que os trens reservas são, normalmente, modelos antigos, afirma a reportagem do Süddeutsche Zeitung. Segundo o jornal, os custos de utilização e as despesas com funcionários são particularmente altos, o que significa que isso se deve se tornar impraticável no longo prazo.

Infraestrutura antiquada