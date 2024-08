Reino Unido vai abordar misoginia como forma de extremismo - De comentários negligentes e "stalking" ao estupro e feminicídio, 3 mil casos ocorrem diariamente, em apenas dois países britânicos. Governo considera estratégias para combater a misoginia com mais rigor.Todos os dias registram-se, apenas na Inglaterra e País de Gales, cerca de 3 mil casos de violência contra mulheres e meninas, incluindo sexual, doméstica, perseguição (stalking) e abuso infantil. O dado provém do relatório apresentado no fim de julho pelo conselho de comissários National Police Chiefs' Council (NPCC).

Antes da pandemia de covid-19, os números eram um terço menores. A polícia britânica registra um "estado de emergência nacional". Em reação, a nova ministra do Interior, Yvette Cooper, anunciou a intenção de combater essa forma de criminalidade com mais vigor, já eliminando o mal pela raiz.

Até outubro, o Ministério do Interior do Reino Unido pretende divulgar um estudo sobre formas de combater o extremismo crescente com mais êxito. E nele, a misoginia será abordada de forma semelhante ao extremismo de direita ou islâmico. Cooper considera estreitas demais as diretrizes adotadas até o momento. De acordo com a definição comumente aceita, misoginia é a depreciação radical da mulher, indo até à violência e o feminicídio – matar alguém só por ser do sexo feminino.