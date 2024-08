Fundador do Telegram é indiciado na França por 12 acusações

O indiciamento de Durov, de 39 anos, veio depois de quatro dias em prisão provisória (o máximo legal, dadas as acusações contra ele), após sua prisão no sábado, no aeroporto privado de Le Bourget, perto de Paris, no sábado passado.

Lista de acusações

A lista de crimes atribuídos a ele inclui cumplicidade na administração de uma plataforma online para permitir transações ilícitas por gangues organizadas, cumplicidade em fraude e tráfico. A isso se soma, entre outras acusações, uma suposta responsabilidade do bilionário nascido na Rússia pela disseminação de material de abuso sexual de menores de idade no Telegram.

Durov também é acusado de não cooperar com a Justiça, fornecendo dados e informações sobre possíveis ações criminais e acusações relacionadas à operação e criptografia da plataforma de mensagens.

O Ministério Público explicou que o Telegram, criado em 2013, apareceu em vários casos sobre vários delitos (como pornografia infantil, ódio online e tráfico de drogas) e que a empresa ofereceu uma "quase total falta de resposta" às interpelações judiciais.

A investigação que levou à prisão de Durov foi aberta em caráter preliminar em fevereiro de 2024 e envolveu sucessivamente várias agências francesas envolvidas na luta contra o crime cibernético, o crime organizado e fraude.