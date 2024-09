Alemanha cogita deportar migrantes irregulares para Ruanda - Encarregado especial do governo alemão acusa Rússia e Belarus de usarem migração para a UE como arma em sua "guerra híbrida", e sugere enviar refugiados para Ruanda, nos moldes de plano que fracassou no Reino Unido.Em meio ao intenso debate sobre a política de deportação de migrantes do governo federal, o comissário especial da Alemanha para acordos de migração, Joachim Stamp, discutiu a possibilidade de deportar para Ruanda as pessoas que tenham dificuldades de serem encaminhadas de voltar a seus países de origem.

Em entrevista ao podcast Table.Briefings, nesta quinta-feira (05/09), Stamp afirmou que os migrantes sírios, afegãos e de outras nacionalidades que chegam à Alemanha vindos da Rússia e Belarus poderiam ser enviados ao país na África Oriental. As leis alemãs, porém, apenas permitem que isso ocorra em casos específicos.

Ele considera o fluxo de migrantes desses dois países como parte da "guerra híbrida" levada a cabo pelo líder russo, Vladimir Putin, e seu colega belarusso, o ditador Alexander Lukashenko, contra o Ocidente.