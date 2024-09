'Fácil, conveniente, barato': como o plástico de uso único domina o mundo

Bolinhos de camadas no vapor - verdes com folha de pandan ou azuis com ervilha - estão em sacos plásticos transparentes ao lado de filas de pudim de taro em caixas plásticas.

Todos os dias, esse pequeno negócio de 40 anos usa pelo menos dois quilos de plástico de uso único.

"O plástico é fácil, conveniente e barato," diz o proprietário Watchararas Tamrongpattarakit, de 44 anos.

As folhas de bananeira costumavam ser padrão, mas estão se tornando cada vez mais caras e difíceis de encontrar.

Além disso, é trabalhoso usá-las, pois cada uma deve ser limpa e verificada para que não tenha rasgos.

"Não é prático para o nosso ritmo de vendas," explica Watchararas.