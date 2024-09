Como navios nazistas naufragados ameaçam a costa brasileira - Há mais de 500 naufrágios da Segunda Guerra Mundial no Atlântico Sul, sendo 56 da Alemanha nazista. Cargas de óleo e borracha, podem poluir praias brasileiras, apontam pesquisadores.Há cerca de cinco anos, o Brasil foi palco do que ficou conhecido como o maior derramamento de óleo já registrado em águas tropicais. Cinco mil toneladas de petróleo atingiram 130 cidades de 11 estados, deixando consequências até os dias atuais. Aquela, entretanto, não era a única ameaça à biodiversidade marinha e às populações costeiras brasileiras chegando por meio do mar.

Um ano antes, em 2018, outro material de origem desconhecida começou a surgir nas praias do Nordeste. Eram fardos de látex, matéria-prima utilizada na indústria de borracha, que brotavam na água e areia. As caixas, que pesavam até 200kg, chegaram primeiro às praias de Sergipe, Alagoas e Bahia, mas desde então já foram encontradas também em Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Utilizando simulações matemáticas e analisando as correntes existentes entre o Brasil e a África, pesquisadores das Universidades Federal de Alagoas (Ufal) e do Ceará (UFC) identificaram que o material estava dentro de dois antigos navios da Alemanha nazista naufragados durante a Segunda Guerra Mundial no Atlântico Sul.