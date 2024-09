Como equilibrar os pratos do ensino, da pesquisa e da extensão universitária?

Autonomia do estudante e consequências no aprendizado

Sou graduado em economia pela USP e me lembro que, na apresentação do curso, o coordenador disse algo como "Vocês agora estão na faculdade, não mais no cursinho ou ensino médio. Não esperem aulas 'show' e aprendam a ter autonomia na aprendizagem".

Entendo o ponto dele e concordo. Já falei aqui na coluna muitas vezes sobre o fato de que o estudante tem, sim, responsabilidade na própria aprendizagem, e que esta precisa ser um processo horizontal e não vertical.

No entanto, nada me tira da cabeça que, mesmo no melhor dos mundos, é necessário ter um professor que realmente consiga nos transmitir o conteúdo e ser um mediador entre nós e o conhecimento. Já tive docentes sensacionais: você assiste à aula sem piscar e sai dela querendo compartilhar com todos ao redor o quanto aprendeu.

Por outro lado, já tive aqueles com quem eu não conseguia entender o conteúdo de forma alguma e também docentes com os quais prestar atenção em suas aulas era um desafio gigantesco. Nessas disciplinas, confesso, tenho lacunas na aprendizagem, e o problema é quando isso ocorre com disciplinas relevantes para aquela formação específica.

Assumo minha parcela de responsabilidade e poderia sim ter estudado sozinho e de forma autônoma, mas, para mim, o papel de um professor mediando ainda é muito importante.