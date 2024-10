Irã ataca Israel com mísseis em meio à escalada de tensão no Oriente Médio

Escalada de violência na região

Foi o primeiro ataque direto do Irã desde abril, quando Teerã também alvejou bases israelenses em um ataque semelhante ao desta terça-feira. Mas, em contraste com o ataque de abril, que também envolveu mais de uma centena de drones, a ofensiva desta terça-feira foi feita exclusivamente com mísseis balísticos, que percorreram a distância entre o Irã e Israel em poucos minutos. O número de mísseis usados desta vez também foi maior.

Mas, tal como na ofensiva de abril, o ataque desta terça-feira aparentemente não resultou em danos significativos em Israel, apesar da alegação do regime de Teerã de que "90%" dos mísseis teriam atingido seus alvos.

O confronto entre Israel e forças apoiadas pelo Irã vem aumentando nas últimas semanas. O ataque desta terça ocorre no momento em que uma nova ofensiva terrestre israelense avança no sul do Líbano, onde o Hezbollah tem forte presença. Em duas semanas, as forças militares israelenses já mataram mais de mil libaneses, entre eles membros da cúpula do grupo radical, mas a maioria civis, segundo autoridades do país.

Israel diz que continuará a atacar o Hezbollah até que seja seguro que os cidadãos israelenses deslocados de casas próximas à fronteira com o Líbano possam retornar. O Hezbollah prometeu continuar a disparar foguetes contra Israel até que haja um cessar-fogo em Gaza com o Hamas, que também é apoiado pelo Irã.

A expansão das operações militares de Israel começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado, que deixou cerca de 1.200 israelenses mortos e 250 reféns. O conflito se intensificou após a resposta israelense, com uma operação em Gaza que já resultou em mais de 40 mil mortos, além de baixas em outros territórios como Líbano e Iêmen.