Irã lança ataque com mísseis contra Israel

Esse é o primeiro ataque direto do Irã contra Israel desde abril, quando Teerã atacou duas bases aéreas israelenses com mísseis e drones e atingiu partes das Colinas de Golã ocupadas.

Naquela ocasião, a maioria das armas lançadas pelo Irã foram interceptadas por Israel, pelos Estados Unidos ou por países árabes da região, como a Jordânia.

Mais cedo, um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos advertiu que o Irã estava preparando um "ataque iminente" com mísseis balísticos contra Israel.

A nova escalada do conflito na região ocorre em meio a uma nova ofensiva terrestre de Israel no sul do Líbano contra o Hezbollah, grupo que é apoiado pelo Irã.

Israel está expandido operações militares desde o ataque terrorista promovido pelo Hamas - outro grupo apoiado pelo Irã - contra Israel em 7 de outubro do ano passado, no qual cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas, e cerca de 250 reféns foram levados para a Faixa de Gaza.

Em resposta, Israel iniciou uma operação militar em Gaza que já deixou mais de 40 mil mortos, de acordo com o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, além de deixar mortos em ataques no Líbano e no Iêmen.