Israel proíbe entrada de secretário-geral da ONU no país - Ministro israelense do Exterior declara António Guterres "persona non grata" por não ter condenado ataque iraniano "de forma inequívoca". Guterres emitiu declaração com alerta sobre escalada do conflito no Oriente Médio.O ministro do Exterior de Israel, Israel Katz, anunciou nesta quarta-feira (02/10) que decidiu declarar o secretário-geral da ONU, António Guterres, persona non grata e proibir sua entrada no país, por considerar que ele não condenou "de forma inequívoca" o ataque iraniano de terça-feira.

"Qualquer pessoa que não possa condenar de forma inequívoca o ataque atroz do Irã contra Israel não merece pôr os pés em solo israelense", afirmou Katz.

O Irã disparou mais de 180 mísseis balísticos contra Israel na terça-feira. Muitos foram interceptados em pleno ar mas alguns penetraram nas defesas antimísseis. Não houve registro de vítimas. O ataque ocorreu horas depois de Israel ter anunciado o início de sua ofensiva terrestre no Líbano. As operações terrestres no país vizinho começaram duas semanas após uma série de bombardeios contra a estrutura do grupo xiita libanês Hezbollah – incluindo um ataque aéreo que matou seu líder, Hassan Nasrallah – e marcam uma escalada significativa na ofensiva israelense contra a milícia.