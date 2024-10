Trump faz comício com painel blindado em local onde sofreu atentado nos EUA

Candidato republicano retornou a Butler, no estado da Pensilvânia, menos de três meses após ser ferido por atirador. Bilionário Elon Musk participou do novo evento de campanha. Com segurança reforçada, o ex-presidente dos EUA e candidato republicano à Casa Branca Donald Trump voltou neste sábado (05/10) a Butler, no estado da Pensilvânia, para comandar um novo comício no local onde sofreu uma tentativa de assassinato em julho.

"Como eu dizia...", disse ele à multidão no início do discurso, em referência à interrupção do comício anterior menos de três meses atrás. "Por 15 segundos, o tempo parou. Esse monstro cruel liberou o mal... o vilão não conseguiu atingir seu objetivo."

Na sequência, Trump tocou em temas corriqueiros da sua campanha, como ataque a imigrantes e americanos transgêneros, assim como críticas à sua rival democrata na disputa presidencial, Kamala Harris.