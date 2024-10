Trump reduz vantagem de Kamala em pesquisas eleitorais nos EUA; confira

Aprovação de Kamala e Walz é maior que aprovação de Trump e Vance. 50% afirmaram ter posição favorável sobre Harris, 44% sobre Walz, 44% sobre Trump e 40% sobre JD Vance. A figura com maior rejeição é Donald Trump, com 56% dos entrevistados tendo visão negativa sobre ele.

48% acreditam que JD Vance venceu o debate contra Tim Walz. 46% dos entrevistados disse preferir o desempenho do democrata, enquanto 6% não souberam responder.

54% dos eleitores se preocupam com a não aceitação de JD Vance sobre resultado das eleições de 2020. Após o candidato a vice de Donald Trump se recusar a dizer quem venceu as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos e se contestaria uma possível vitória de Kamala Harris, 35% disseram estar muito preocupados, 20% relativamente preocupados e 13% muito preocupados, enquanto 33% afirmaram que as afirmações do senador não são nada preocupantes.

Morning Consult

51% pretendem votar em Kamala, contra 46% de Trump. A vantagem de 5 pontos percentuais da democrata se mantém em relação à última semana. A pesquisa contou com 11.381 eleitores, foi realizada entre 27 e 29 de setembro e possui margem de erro de 1 ponto percentual.

Kamala Harris domina voto negro e tem vantagem entre jovens. 77% dos entrevistados negros declararam voto na atual vice-presidente, contra apenas 19% que afirmaram que votarão em Trump. Enquanto isso, 53% dos eleitores com idades entre 18 e 34 anos afirmaram que vão votar em Kamala, contra 43% que preferem Trump.