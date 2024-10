EUA dizem ter realizado 15 ataques contra rebeldes no Iêmen

Reino Unido negou envolvimento no movimento militar. Já Israel informou à CNN que não tinha informações sobre os ataques.

Grupo é definido como "rebelde" no Ocidente em virtude do apoio recebido pelo Irã. Eles formaram a principal força militar e institucional do Iêmen ao longo dos últimos dez anos. Além disso, o grupo controla desde 2014 a capital Sanaa com todos os Ministérios e o Banco Central, bem como partes das regiões do centro e norte.

Tensão na região

Ataque do Irã contra Israel no início da semana pegou autoridades de surpresa. O lançamento de cerca de 200 mísseis fez as sirenes de alerta soarem em todo território. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém, duas das maiores cidades israelenses. Alguns dos foguetes disparados caíram em pontos isolados, como foi o caso de Arad.

Nenhum ferido foi relatado em território israelense. Um palestino de 37 anos morreu na Cisjordânia, durante os ataques do Irã contra Israel. Sameh al-Asali foi atingido por fragmentos de um míssil interceptado por Israel, conforme relatou o governador Hosain Hanayel à AFP. Outros quatro palestinos ficaram feridos também por estilhaços.