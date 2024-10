O conflito Israel-Hezbollah explicado em 5 gráficos

Quando as IDF iniciaram a incursão terrestre no sul do Líbano, os comandantes declararam que suas operações seriam localizadas e direcionadas, com o objetivo de desmantelar as capacidades do Hezbollah e impedir que a milícia disparasse foguetes e artilharia contra as cidades do norte de Israel.

No entanto, há exigências crescentes da linha-dura israelense, inclusive de membros do governo, por objetivos militares mais amplos, como o estabelecimento de uma "zona tampão" permanente no território libanês.

Por exemplo, Amichai Chikli, ministro da Diáspora e do Combate ao Antissemitismo de Israel, chegou a afirmar que "o Líbano, apesar de ter uma bandeira e instituições políticas, não se enquadra na definição de país". Ele acrescentou que é imperativo eliminar populações inimigas, enfatizando ser tanto uma necessidade de segurança quanto um imperativo moral.

Israel sempre exigiu que o Hezbollah se retirasse para além do rio Litani, cerca de 30 km ao norte da fronteira estabelecida pelas Nações Unidas após a guerra de 2006. As IDF também ordenaram que residentes de 30 vilarejos no sul do Líbano se mudassem mais para o norte, para além do rio Awali.

Mortos e deslocados internos

O conflito desalojou 1,2 milhão no Líbano, de acordo com as autoridades locais. Os abrigos para deslocados estão com sua capacidade esgotada, forçando muitas famílias a acamparem ao longo da orla de Beirute ou nas praias próximas. Mais de 2 mil cidadãos foram mortos desde 2023, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.