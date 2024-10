Por que há uma ameaça nuclear em ascensão entre as Coreias? - O conflito ideológico e militar não é novidade na península coreana. Mas a escalada da retórica atômica tem elevado o alerta sobre os riscos de um confronto armado sem aviso prévio.As duas Coreias têm elevado o tom do confronto que travam entre si há décadas, com ameaças de retaliação nuclear, aumentando as preocupações de que qualquer incidente na fronteira possa engatilhar uma disputa armada.

As tensões bilaterais parecem ter aumentado desde que o presidente de centro-direita Yoon Suk Yeol assumiu o cargo em Seul em 2022, substituindo a administração de esquerda do ex-presidente Moon Jae-in e sua política de aproximação com Pyongyang.

Com a piora do relacionamento, Yoon deixou o vizinho do norte furioso em discurso no Dia das Forças Armadas da Coreia do Sul, em 1º de outubro. Ele alertou o líder norte-coreano Kim Jong-un que ele enfrentaria "o fim de seu regime" se Pyongyang tentasse usar armas nucleares. Ele frisou que haveria uma reação "resoluta e esmagadora" do seu país e dos Estados Unidos, seu aliado.