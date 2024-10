Prejuízo milionário: como era o navio que tombou e afundou na Nova Zelândia

Imagens mostram a embarcação parcialmente tombada na água. Um pequeno foco de incêndio também foi visto e, na sequência, uma grande nuvem de fumaça começou a se espalhar, como pode ser visto no vídeo abaixo.

75 passageiros e tripulantes estavam a bordo no momento do acidente. Conforme informações do jornal The New Zealand Herald, a equipe foi resgatada em botes salva-vidas e barcos infláveis antes do colapso da embarcação, que tombou e naufragou gradativamente.

Embarcação da Nova Zelândia no processo de naufrágio. 75 pessoas estavam a bordo; três foram hospitalizadas segundo a mídia local Imagem: Reprodução/Profile Boats/The New Zealand Herald

A aeronave P-8A Poseidon da Força Aérea foi enviada para auxiliar no resgate. Devido às condições "extremamente desafiadoras", os primeiros sobreviventes do acidente demoraram cinco horas para chegar à costa, segundo o periódico local. Um dos barcos utilizados no resgate também tombou, e os ocupantes precisaram caminhar o restante do trajeto até a praia.