Africanos no Líbano: difícil permanecer, impossível sair

As autoridades do Líbano têm sido repetidamente acusadas de discriminar os estrangeiros, priorizando seus próprios cidadãos. Mathieu Luciano, diretor da Organização Internacional para Migração (OIM) se mostra preocupado com os milhares de empregados domésticos, a maioria imigrantes do sexo feminino, que foram simplesmente "abandonados" por seus empregadores: estes "enfrentam opções de abrigo limitadas".

"Patrões fugiram com nossos passaportes"

Quem não consegue acesso aos abrigos é forçado a dormir pelas ruas ou em parques públicos, a fim de evitar se tornar vítima dos bombardeios e mísseis. "A maioria dos quase 900 abrigos coletivos mantidos pelo governo do Líbano está com a capacidade esgotada", explicou Rula Amin, da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), numa coletiva de imprensa em Genebra.

Dara Foi'Elle, da Ação Trabalhadores Migrantes, confirma a extrema seriedade da situação para as mulheres, em especial, que costumam ser diaristas, pagas por hora. Grande parte trabalha como empregada residente nas áreas de classe média do sul libanês – justamente a região que Israel tem bombardeado nas últimas semanas, à procura de agentes da organização Hezbollah, classificada como terrorista por diversos Estados. A ativista apela às organizações internacionais para providenciarem abrigos para os migrantes, a fim de contrapor a política do governo de "priorizar seus cidadãos nas instalações públicas".

Beirute calcula que mais de 1,2 milhão de seus habitantes tenham sido forçados a se deslocar devido à atual escalada de violência. Contudo, não há cifras confiáveis nem quanto ao número, nem ao modo como os estrangeiros afetados pela crise. Segundo uma estimativa da OIM feita antes do presente conflito, mais de 175 mil imigrantes de 98 países vivem no Líbano.

Para piorar a situação, por falta de documentos, grande parte da mão de obra migrante não é incluída nas medidas oficiais de remoção. O sistema judicial kafala do Líbano permite que empregadores e agências de trabalho retenham os passaportes dos empregados estrangeiros, a fim de evitar que fujam.