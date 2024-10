Flórida se prepara para chegada do furacão Milton

Desinformação

Biden elogiou o trabalho feito pelos estados afetados para minimizar seu impacto, mas também criticou, sem citar nomes, as dúvidas levantadas principalmente pelo ex-presidente e candidato republicano Donald Trump (2017-2021) sobre o uso de recursos da Fema.

"Nas últimas semanas, houve uma promoção imprudente, irresponsável e implacável da desinformação e de mentiras diretas que perturbam as pessoas. Isso está minando a confiança no incrível trabalho de resgate e recuperação", lamentou Biden, observando que foi dito até mesmo que ele controlava o clima e enviava essas tempestades para estados sob controle republicano.

O presidente recebeu as últimas informações sobre a situação em uma reunião virtual com as principais agências envolvidas, que também contou com a presença da vice-presidente e candidata democrata às eleições de 5 de novembro, Kamala Harris.

"Kamala e eu continuamos a pressionar as empresas para que mantenham estáveis os preços da gasolina, dos voos e dos produtos que as pessoas precisam. Estamos trabalhando com autoridades locais e estaduais para apoiar as comunidades afetadas", disse Biden.

md (EFE, AFP, ots)