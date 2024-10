Em meio a seca extrema, temporais deixam ao menos 8 mortos no Brasil

O clima seco alimentou incêndios em todo o país, devastando a floresta amazônica, deixando onças-pintadas com queimaduras no pantanal e sufocando praticamente todas as capitais com fumaça.

De acordo com um relatório divulgado no sábado (12/10) peloMapBiomas, sistema de alerta sobre desmatamento por meio de imagens de satélite, 22,4 milhões de hectares foram destruídos pelo fogo nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 150% em comparação com o mesmo período de 2023. Isso representa 2,6% do território brasileiro.

Mais da metade da área queimada foi na região amazônica. Somente em setembro, 5,5 milhões de hectares sofreram com incêndios – um salto de 196% em comparação com o mesmo mês em 2023.

"A estação seca na Amazônia, que normalmente vai de junho a outubro, foi particularmente severa este ano e exacerbou ainda mais a crise de incêndios na região", disse Ane Alencar, do MapBiomas.

Em setembro, o cerrado, reservatório de água do Brasil e lar de cerca de 5% de todas as espécies de plantas e animais da Terra, foi o bioma mais afetado por incêndios em termos proporcionais de área, com 4,3 milhões de hectares.

Em setembro, quase 318 mil hectares do pantanal, a maior área úmida do mundo, foram destruídos pelo fogo - um aumento de 662% em comparação com o mesmo mês do ano passado.