Desinformação dificulta doação de órgãos no Brasil

Durante o primeiro semestre de 2024, mais de 45% das famílias se negaram a doar órgãos de seus parentes após o falecimento, segundo dados são da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). É um dos piores percentuais de recusa já registrado no país. Houve uma queda de 4,9% em relação ao ano passado.

A taxa de rejeição varia entre os estados. O Paraná registra a maior aceitação quando o assunto é transplante, com apenas 25% de recusa no processo de doação. No Acre, esse número chega a 77%. No país, a transplantação de órgãos e tecidos acontece apenas com a autorização familiar, mesmo que a pessoa tenha deixado uma declaração em vida de doadora.

"O principal motivo da rejeição é o desconhecimento e a falta de informação. Sem contar que existe a falta de preparo de alguns profissionais da saúde para fazer esse atendimento humanizado e técnico. Sempre vai existir a recusa. O ideal que a taxa fosse zero, mas trabalhamos com uma meta de 20%", explica Tadeu Thomé, membro do Departamento de Coordenação em Transplantes da ABTO.

Fila de espera

O rim é órgão com a maior fila de espera, com 40 mil brasileiros na lista. A taxa média de espera é de 18 meses. O fígado é o segundo órgão mais buscado, com 2,3 mil pessoas na fila. Logo em seguida, o coração, com 404 pacientes aguardando. Entre eles, 44 crianças de até dez anos. Somente entre janeiro e junho deste ano, 1,7 mil pessoas morreram no Brasil enquanto esperavam por um transplante.

E o cenário de desconfiança tende a piorar ainda mais após casos como o do Rio de Janeiro onde seis pacientes transplantados receberam órgãos infectados pelo vírus HIV, em caso sem precedente no Sistema Público de Saúde (SUS). Os órgãos infectados vieram de dois doadores.