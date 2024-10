Musk doa US$75 milhões para grupo pró-Trump

Esse valor é maior do que o de qualquer outro super PAC pró-Trump voltado para a mobilização de eleitores. A campanha de Trump depende amplamente de grupos externos para fazer a prospecção de eleitores, o que significa que o super PAC fundado por Musk - o homem mais rico do mundo - desempenha um papel de grande importância na eleição acirrada entre Trump e a democrata Kamala Harris.

Musk, o presidente-executivo da fabricante de carros elétricos Tesla, foi o único doador do grupo nesse período.

Musk, que já disse ter votado em candidatos presidenciais democratas no passado, deu uma guinada brusca para a direita nesta eleição. Ele manifestou apoio em Trump em julho e apareceu com ele em um comício na Pensilvânia no início deste mês.

Nesta quarta-feira, Musk disse em uma publicação no X que fará "uma série de palestras" em toda a Pensilvânia, menos de duas semanas após sua aparição com Trump no Estado.

Ele afirmou que as pessoas só precisam assinar uma petição em seu site America PAC para participar de suas palestras de "amanhã à noite até segunda-feira".

A Reuters informou, citando uma fonte, na semana passada que Musk planejava fazer mais campanha para Trump na Pensilvânia, considerado um Estado decisivo tanto para Trump quanto para sua oponente democrata na disputa pela Casa Branca.