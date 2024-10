Biden diz que morte de líder do Hamas favorece cessar-fogo

Da agenda inicial, foram mantidas as conversas com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, o chanceler Olaf Scholz, assim como com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Após uma reunião individual entre Biden e Scholz, os líderes dos quatro países mais importantes da Otan discutem o "plano de vitória" do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que esteve em Berlim na semana passada.

Na manhã desta sexta, Biden foi condecorado com a mais alta honraria alemã para um chefe de Estado – o nível especial da Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Federal. Em seu discurso, o presidente americano homenageou o falecido ex-chanceler Helmut Schmidt e a sobrevivente do Holocausto Margot Friedländer, presente no evento.

