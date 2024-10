Payne teria caído inconsciente, aponta MP de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 18 OUT (ANSA) - O Ministério Público de Buenos Aires, na Argentina, começou a esclarecer os primeiros detalhes sobre as circunstâncias da morte do cantor britânico Liam Payne, que caiu do terceiro andar de um hotel na cidade no último dia 16.

De acordo com relatos de cinco testemunhas ouvidas pelo procurador Marcelo Roma e sua assistente Florencia Lavaggi, as investigações levam a crer que o astro pop, ex-membro do grupo One Direction, teve uma crise psicótica devido ao abuso de álcool e drogas.

Seis minutos antes da queda de Payne, o diretor do hotel Casa Sur, Esteban Grassi, ligou para a polícia dizendo que um hóspede tinha "destruído" o quarto onde estava alojado. Segundo a declaração, "[o músico] exagerou nas drogas e álcool". "Estamos com medo que ele coloque a própria vida em risco", teria alertado Grassi.