Coreia do Norte enviará 12 mil soldados para Ucrânia, diz Seul - Segundo agência de inteligência da Coreia do Sul, militares vão lutar ao lado da Rússia. Primeiro batalhão norte-coreano já está sendo treinado em território russo.A Coreia do Norte decidiu enviar 12 mil soldados do país para lutar ao lado da Rússia na guerra na Ucrânia, segundo informações do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) divulgadas nesta sexta-feira (18/10) pela agência de notícias sul-coreana Yonhap. Se esse deslocamento for confirmado, essa será a primeira grande participação da Coreia do Norte em uma guerra estrangeira.

Em comunicado, a agência de inteligência sul-coreana afirmou que 1,5 mil militares da Coreia do Sul já foram enviados para a Rússia e estão estacionadas em bases militares do extremo-oriente russo, onde serão treinados. Os soldados foram enviados para bases como "Vladivostok, Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk, e deverão ir para as linhas da frente assim que concluírem o treino de aclimatação", afirmou o NIS.

De acordo com a agência de inteligência, os soldados receberam uniformes e armas de fabricação russos. "Isso parece ser um esforço para disfarçar o fato de que são militares norte-coreanos", destacou.